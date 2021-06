L’OM pourrait accepter une offre de 20 millions d’euros pour Boubacar Kamara, mais le joueur ne veut pas signer n’importe où.

Les dirigeants de l’OM doivent se résoudre à l’idée de vendre Boubacar Kamara puisque le joueur n’a plus qu’un an de contrat. Et ils ne vendront pas aussi cher qu’ils l’espéraient compte tenu de sa situation contractuelle. Il va falloir se montrer raisonnables pour ne pas le voir partir libre dans un an.

20 millions et c’est bon ?

C’est la raison pour laquelle les dirigeants phocéens pourraient accepter une offre de 20 millions d’euros pour lui. Mais Kamara sera très attentif aux offres soumises. Le joueur ne veut pas signer n’importe où et Marseille ne pourra pas lui imposer une destination. S’il n’a pas une offre à la hauteur de ses attentes, le joueur pourrait rester.