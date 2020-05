Malgré l’intérêt de Leonardo, Boubacar Kamara ne rejoindra pas le rival de la capitale.

Le journal L’Equipe a récemment fait très peur aux supporters de l’OM. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, serait intéressé par Boubacar Kamara. L’intérêt des Franciliens est réel. Et l’avenir de Boubacar Kamara est incertain compte tenu de la situation financière des Olympiens.

Kamara n’ira pas !

Mais le joueur et son entourage n’envisagent pas un seul instant de rejoindre la capitale française. Pur produit de l’OM et de la cité phocéenne, Boubacar Kamara rejoindra un autre championnat s’il doit quitter Marseille cet été. Des clubs anglais, allemands et italiens le suivent. Aller chez le rival francilien est inenvisageable pour cet amoureux de l’OM.