Barcelone rêve de recruter Mbappé, mais commence à comprendre que le joueur ne sera pas simple à convaincre.

Les dirigeants du FC Barcelone se cherchent de nouvelles stars pour la saison prochaine et les Catalans rêvent bien de faire signer Mbappé, mais cela pourrait être plus compliqué que prévu. La presse espagnole évoque notamment une offre de 75 millions d’euros en plus de Ousmane Dembelé.

Mbappé pas chaud ?

Mais au-delà du PSG qui devrait logiquement refuser l’offre, c’est surtout le fait de convaincre Mbappe qui pourrait être compliqué. L’attaquant champion du monde n’aurait pas l’intention de rejoindre Barcelone, quelle que soit l’offre. Il se voit plutôt sous le maillot du grand rival…