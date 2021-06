Tant sportivement que financièrement, l’OM pourrait trouver des points positifs au départ de Florian Thauvin. Explication.

Libre de tout contrat, Florian Thauvin a choisi de poursuivre sa carrière au Mexique. Convaincu par l’idole du Vélodrome, Dédé Gignac, le champion du monde a plié bagage sans que l’OM touche le moindre centime. Une grosse perte ? Sur le papier, Thauvin était l’une des valeurs marchandes importantes de l’effectif. Mais il y a un autre regard à porter sur ce départ.

Une économie de salaire, une libération de vestiaire

Pour garder Thauvin, l’OM n’avait pas le choix : il fallait passer à la caisse. Et aligner 500 000 euros de salaire mensuel. Un investissement. Important pour un club qui s’est perdu dans la distribution des salaires XXL pour peu de rentabilité (Rami, Mitroglou, Germain, Strootman…). Sportivement, le départ de Thauvin a également un avantage, celui de libérer les tensions grandissantes avec Dimitri Payet. Un joueur que Jorge Sampaoli a de suite identifié comme étant son leader technique. A quoi bon conserver Thauvin si l’OM choisit de mettre Payet en pilier de son équipe ? Apaisé, le vestiaire va pouvoir poursuivre plus sereinement. Certes, il faut regretter les qualités et le profil si précieux de Thauvin. Mais il sera vite remplacé par un Luis Henrique moins cher et plus prometteur.