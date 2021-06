L’OM espère pouvoir vendre Kamara pour plus de 20 millions d’euros cet été, mais ce ne sera pas si simple.

L’OM est déjà résolu à l’idée de vendre Kamara lors du marché des transferts. Une décision difficile à prendre, mais le joueur n’a plus qu’un an de contrat et ce serait une pure folie de le perdre en 2022 sans récupérer le moindre centime. Mais ce n’est pas pour cela qu’il faut le brader.

Première offre décevante

Marseille voudrait au moins 20 millions d’euros pour lâcher son grand espoir, mais c’est une somme qui pourrait être difficile à obtenir. Une première offre de 12 millions d’euros aurait été faite par le Milan AC et les clubs intéressés savent qu’ils ont l’ascendant puisque plus le temps passe et plus Marseille prend le risque de voir le joueur aller au bout de son contrat.