Contre toute attente, le PSG pourrait bien chercher à vendre Navas pour faire de la place à Donnarumma.

Le PSG va recruter Donnarumma et cela commence à faire des remous à l’intérieur du club. La concurrence avec Navas semble impossible à mettre en place et on voit mal comment les deux joueurs pourraient être conservés la saison prochaine. L’hypothèse d’un prêt de Donnarumma pour une saison est avancée.

Un prix fixé ?

Si ce n’est pas l’option choisie, alors Navas pourrait être vendu malgré des performances de très haut niveau. C’est ce qu’avance la presse espagnole qui parle d’un montant de 12 millions d’euros. Le joueur serait d’ailleurs sur les tablettes de clubs comme la Juventus et Manchester United.