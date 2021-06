Le PSG veut absolument faire signer Hakimi, mais il va falloir agir rapidement, car une première offre est faite.

On parle beaucoup du transfert de Hakimi qui semble bien être la grande priorité de Leonardo pour la saison prochaine. Mais les demandes de l’Inter Milan sont très élevées puisque le club italien demande 80 millions d’euros et il ne faut pas oublier que Chelsea est également dans les parages.

Le PSG doit réagir

Et c’est bien le club anglais qui pourrait être le premier à dégainer. Les Blues auraient déjà transmis une première offre pour l’international marocain. Cette dernière serait de 60 millions d’euros et inclurait un joueur dans la transaction. Le PSG est désormais prévenu et va devoir réagir.