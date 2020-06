De nombreux joueurs du LOSC pourraient recevoir des propositions dans les semaines à venir. Mais tout le monde n’est pas à vendre.

Le LOSC devrait faire de belles affaires financières lors du prochain marché des transferts. De nombreux joueurs du club sont surveillés par certaines des meilleures équipes du continent et pourraient rapporter une petite fortune dans quelques semaines. Mais tout le monde ne partira pas.

Encore une saison ?

Si beaucoup de portes vont s’ouvrir, certaines vont rester fermées. On pense notamment à Renato Sanches. Les dirigeants nordistes estiment que le joueur peut encore progresser et peut donc voir sa valeur marchande encore augmenter. Même s’il suscite des intérêts, il pourrait rester une saison de plus.