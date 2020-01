Le LOSC aurait pu faire une très belle vente avec Soumaré, mais le joueur ne semble pas très chaud pour un transfert.

Les dirigeants du LOSC ne refusent jamais de laisser filer un joueur si une très grosse offre est transmise. C’est le cas pour Boubakary Soumaré qui est sur les tablettes de quelques-unes des meilleures équipes du monde et qui pourrait être vendu pour plus de 40 millions cet hiver.

Il ne veut pas bouger

Mais encore faut-il que le joueur y trouve son compte. Et ce dernier n’est pas chaud du tout pour bouger en milieu de saison. Il veut finir la saison avec le LOSC et faire toute la préparation avec sa nouvelle équipe. Il a donc plus de chance de bouger en fin de saison et les offres ne devraient pas manquer.