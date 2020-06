Dans la campagne de prolongation de contrat menée par Leonardo, les choses pourraient sourire concernant Neymar et continueraient de bloquer pour Mbappé.

Leonardo est pied au plancher sur la prolongation de ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé. Depuis plusieurs mois, le Brésilien discute avec les entourages des deux joueurs pour envisager la signature d’un nouveau contrat. Et contre toute attente, c’est Neymar qui pourrait dire oui en premier.

Mbappé résiste encore

S’il a souhaité quitter Paris l’été dernier, Neymar aurait changé d’avis à la faveur des derniers mois passés au PSG, où il se sent comme chez lui désormais. Le Brésilien pourrait donc verrouiller son avenir et signer prochainement un nouveau bail. En revanche, c’est plus compliqué pour Mbappé, qui refuse toutes les approches parisiennes. Le Français dispose d’un contrat allant jusqu’en 2022 et table sur un départ en 2021. Il n’a pas intérêt à prolonger pour garder ses chances de partir dans un an. Sauf si Leonardo le fait changer d’avis mais cela semble compliqué.