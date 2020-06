Le Barça pourrait enregistrer une très bonne nouvelle si Dembelé s’ouvre à des discussions pour un transfert.

Les dirigeants du FC Barcelone sont bien à la recherche d’une solution pour Ousmane Dembelé. Le joueur a agacé en interne en raison de ses écarts de conduite et il pèse lourd sur la masse salariale du club. Le Barça aimerait le pousser vers la sortie, mais sans perdre trop d’argent.

Il joue gros

Et une porte semble s’ouvrir. Alors qu’il n’envisageait pas une seconde de changer de club cet été, le champion du monde semble de plus en plus disposé à ouvrir des discussions avec la Juventus Turin qui a marqué son intérêt. Dembelé sait qu’il joue gros la saison prochaine s’il veut disputer l’Euro.