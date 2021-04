On pensait Icardi prêt à faire ses valises lors du prochain marché des transferts, mais tout pourrait changer pour l’attaquant argentin.

On parle depuis de nombreux mois du possible départ de Mauro Icardi. L’attaquant argentin aurait émis le souhait de revenir avec sa famille en Italie en fin de saison et il ne manquerait pas de postes pour cela puisqu’il est notamment sur les tablettes de la Juventus Turin.

Prêt à rester

Mais depuis quelques semaines, il revient en pleine forme du côté parisien et tout pourrait bien avoir changé. La presse italienne affirme désormais que le joueur souhaiterait rester au PSG où il se sent très bien et il commence à comprendre qu’aucun club italien ne sera en mesure de lui offrir un salaire tel que celui qu’il touche aujourd’hui.