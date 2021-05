Le LOSC va avoir du mal à conserver Galtier la saison prochaine surtout qu’il a reçu une offre en or de Nice.

Christophe Galtier se pose de nombreuses questions au sujet de son avenir. Le technicien ne serait pas chaud à l’idée de rester alors que le club envisage de vendre ses meilleurs joueurs pour remettre ses comptes dans le vert. Plusieurs clubs sont prêts à accueillir Galtier pour la saison prochaine.

Un très gros salaire

Il ne manque pas de propositions et pourrait bien toucher un très gros salaire à compter de la saison prochaine. Nice serait prêt à lui faire un pont d’or et à lui donner de gros moyens pour bâtir une équipe de premier plan. Il pourrait toucher un salaire de plus de 300000 euros par mois.