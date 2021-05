Le PSG ne lâche rien pour Sergio Ramos et pourrait bien faire signer le bouillant défenseur espagnol.

Le PSG est bien sur les rangs pour tenter de faire signer Sergio Ramos et plus le temps passe plus les indices de la possible arrivée de l’international espagnol se multiplient. Ramos est en fin de contrat et ne parvient pas à trouver un accord suer les bases d’une prolongation.

Une concurrence difficile ?

Une offre basse lui a été transmise par Pérez et cela l’aurait décidé à aller voir ailleurs. Le PSG a les moyens de lui proposer un beau contrat, mais la concurrence pourrait être difficile à mettre en place avec des joueurs comme Marquinhos et Kimpembe qui donnent entière satisfaction.