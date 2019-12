Tout proche d’un départ depuis plusieurs mois, Thiago Maia va prochainement quitte le LOSC.

Recruté pour 14 millions d’euros, soit le plus grand transfert du LOSC avant l’été 2019 et les arrivées de Renato Sanches et Yusuf Yazici, Thiago Maia est très loin des espoirs fondés en lui. Le Brésilien n’a jamais réussi à s’imposer et c’est vers la petite porte qu’il se dirige. Celle d’un mercato d’hiver qui peut le relancer.

Départ certain

Courtisé par Flamengo au Brésil, ou par plusieurs clubs anglais, Thiago Maia va partir. C’est une certitude du côté du LOSC, qui espère récupérer près de 15 millions d’euros dans l’affaire. Même si Thiago Maia a déçu, il conserve une très bonne image. Mais les Nordistes pourraient également céder le Brésilien à moitié prix pour conserver 50% de sa valeur. Si jamais Thiago Maia expose loin du LOSC, il serait intelligent de pouvoir en profiter sur son prochain transfert…