Eriksen ne va pas manquer de propositions dans le courant du mois de janvier et Leonardo se lance dans la course.

La guerre est lancée pour le prochain marché des transferts et les joueurs de grand talent ne vont pas manquer de proposition. C’est le cas de Christian Eriksen qui n’a plus que six mois de contrat avec Tottenham et qui pourrait donc partir en janvier pour une somme raisonnable.

Eriksen pas insensible

Il fait partie de la short list de Zidane qui veut se renforcer au milieu de terrain, mais selon la presse anglaise, le PSG pourrait bien griller la politesse au technicien français. Leonardo a lancé des discussions pou ce transfert et le joueur ne serait pas insensible à la proposition parisienne.