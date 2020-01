Le LOSC va tenter sa chance pour faire signer Lihadji même si les clubs étrangers sont favoris pour ce jeune joueur.

Les dirigeants du LOSC sont toujours attentifs aux situations des jeunes joueurs qui ne manquent pas de talent et qui pourraient exploser dans les années à venir. Ainsi, ils sont bien sûr sur le coup pour le jeune Isaac Lihadji qui pourrait être disponible gratuitement en juin.

Le LOSC tente sa chance

Les Phocéens ont craqué et mis fin aux discussions pour son premier contrat professionnel et cela est sans doute dû au fait que plusieurs clubs lui ont transmis de grosses offres. La plus grosse probabilité est qu’il rejoigne un championnat étranger, mais le LOSC va tenter sa chance.