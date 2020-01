Le FC Barcelone serait sur le point d’abandonner le transfert de Fabian Ruiz qui était pourtant une priorité.

Le FC Barcelone travaille sur plusieurs pistes de premier ordre pour la saison prochaine. Le club catalan sait qu’il va avoir besoin de se renforcer et travaille notamment sur le transfert de Fabian Ruiz qui porte le maillot du Napoli et qui impressionne depuis plusieurs mois.

Le Barça cherche ailleurs

Mais le club Catalan ne serait plus très loin de jeter l’éponge pour lui. Les dirigeants estiment que les sommes demandées par le Napoli pour son transfert sont au-delà du raisonnable. Le Barça refuse de payer plus de 100 millions d’euros pour le milieu de terrain et devrait chercher ailleurs.