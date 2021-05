Le LOSC pourrait faire une très belle vente avec Jonathan Ikoné et ne voudra pas moins de 30 millions.

Le LOSC va profiter de son titre de champion de France pour bien réévaluer la valeur de certains de ses joueurs. Ce n’est plus un secret pour personne, Lille a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses cet été et cela tombe donc plutôt bien. L’une des plus grosses valeurs marchandes pourrait être Ikoné.

Déjà des touches

Ce dernier a un bon de sortie, mais pas à n’importe quel prix. Les dirigeants sont persuadés qu’il ne faut pas le vendre pour moins de 30 millions d’euros et pourraient même viser plus haut si la concurrence est forte pour le faire signer. Il a des touches en Angleterre et en Espagne.