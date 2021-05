Le PSG va concentrer le gros de son budget de recrutement sur deux joueurs très attendus.

Le marché des transferts sera très important pour le PSG. Les dirigeants qataris n’imaginent pas une seconde le départ de Mbappé et tout sera mis en œuvre pour le convaincre de rester, mais aussi et surtout, de prolonger son contrat. Deux gros transferts sont attendus.

Des surprises peut-être

Le PSG va concentrer ses efforts sur les postes de milieu de terrain et de latéral droit. Ce sont les deux grandes priorités de Leonardo et c’est là où devrait être investi le plus gros du budget. Mais des surprises ne sont pas à exclure notamment dans les postes offensifs en fonction des départs.