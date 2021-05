Sur le départ, Mauro Icardi plaît à plusieurs clubs italiens. Mais le PSG pourrait essayer de le vendre ailleurs…

Deux ans après son arrivée au PSG, Mauro Icardi commence déjà à vouloir partir. Sa femme, et agent, Wanda Icardi, aimerait le faire quitter Paris. La petite famille de l’Argentin rêve d’un retour en Italie. Mais pour le PSG, il y a un autre scénario possible.

Cap sur l’Angleterre ?

Si Icardi signe en Italie, Paris devra verser 10 millions d’euros de plus à l’Inter Milan. Un bonus prévu dans le transfert de l’Argentin. Voilà pourquoi le PSG aurait plus intérêt à le vendre dans un autre championnat. L’Angleterre, par exemple. La Premier League est capable de s’offrir Icardi et son imposant salaire. Si Chelsea et Tuchel sont une destination impossible, Liverpool, Arsenal ou Everton ont les capacités de le signer.