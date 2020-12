Pogba veut changer d’air, mais qui est vraiment en mesure de lui maintenir son salaire de 18 millions par an ?

Paul Pogba veut donc vivre une nouvelle expérience et son agent, Mino Raiola, a lancé les grandes manœuvres pour lui trouver un club le plus rapidement possible. Mais qui aura vraiment les moyens de payer le salaire du joueur qui touche près de 18 millions d’euros par an.

Qui peut le payer ?

Raiola parle beaucoup de la Juventus, mais le club italien ne paiera jamais aussi cher pour Pogba. La Juve a fait de gros efforts pour faire venir Cristiano Ronaldo et ne pourra pas assumer un tel salaire. Peu de clubs sont en mesure de le payer aussi cher et Pogba ne fera sans doute pas d’effort financier.