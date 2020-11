Si Camavinga ne prolonge pas rapidement, le montant de son transfert en juin pourrait fortement baisser.

Si rien n’est fait, Eduardo Camavinga n’aura plus qu’un an de contrat avec le Stade Rennais en fin de saison. Une situation contractuelle qui pourrait bien sûr avoir un impact sur le montant du transfert du joueur. Les Bretons espèrent 70 millions, mais cela pourrait être compliqué avec un an de contrat.

Des discussions pour prolonger

C’est la raison pour laquelle le Stade Rennais fait actuellement tout son possible pour convaincre Camavinga de prolonger alors que les meilleurs clubs du monde lui tournent autour. Des discussions sont en cours et le joueur ne ferme aucune porte. Mais prolonger serait-il vraiment dans son intérêt ?