L’OM doit tout faire pour repousser le transfert de Kamara. Le joueur sera utile jusqu’en juin et pourrait sans doute être vendu plus cher en fin de saison.

L’OM a besoin de vendre cet hiver pour présenter des comptes dans le vert. On parle beaucoup d’un possible départ de Kamara, mais ce serait un coup dur pour l’équipe de Villas-Boas et il faut tout mettre en œuvre pour le conserver jusqu’à la fin de la saison. Des offres existent, mais elles ne sont pas à la hauteur des attentes des dirigeants.

Plus cher en juin ?

Le club devrait plutôt vendre Radonjic qui a des offres qui viennent de Premier League. Les propositions seront sans doute plus intéressantes pour Kamara en fin de saison et l’OM a toutes les raisons d’attendre le mois de juin pour le vendre. De gros clubs étrangers sont sur les rangs à l’image du Bayern Munich.