Les dirigeants de la Juventus commencent à s’inquiéter des exigences salariales de Dybala.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Paulo Dybala assure qu’il veut rester à Turin et négocie depuis plusieurs mois une prolongation de contrat. Mais les discussions traînent et n’avancent pas très vite. La presse italienne assure que Dybala a des exigences folles.

Dybala demande beaucoup

La Juventus serait incapable d’y répondre favorablement et malgré les discours de façade, certains dirigeants penseraient de plus en plus à se séparer de leur joueur en fin de saison. Affaire à suivre…