Toujours considéré comme l’un des grands espoirs du football, Jérémie Boga rêve de signer à l’OM un jour.

Jérémie Boga est depuis plusieurs mois maintenant, l’une des belles surprises de la Serie A. Le joueur de Sassuolo ne cesse de briller et d’impressionner les observateurs. Plusieurs grands clubs sont intéressés à l’idée de recruter l’ancien joueur de Rennes. Naples garderait notamment un œil sur lui en vue de l’été prochain.

Boga rêve de l’OM

Mais même si plusieurs cadors européens s’intéressent à lui, Boga continue de rêver de l’OM. Né à Marseille, l’ancien espoir de Chelsea a récemment déclaré : « C’est un rêve depuis tout petit, je l’ai toujours dit. Mais ce n’est pas une obsession non plus. Si ça doit se faire un jour, j’en serai le plus heureux. Dans le cas contraire, je demeurerai le premier supporter de l’OM. »