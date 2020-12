L’OM va devoir faire très attention à ses finances au cours des prochains mois.

Il y a quelques jours, André Villas-Boas s’est montré très clair au moment d’évoquer le mercato de l’OM. Le coach phocéen l’a assuré, si l’OM doit recruter, ce sera sous forme de prêt. « Si on peut, on va continuer à chercher un attaquant de référence pour avoir plusieurs options. On va regarder si ça bouge sur nos joueurs, si c’est le cas, on cherchera quelqu’un en prêt. Il n’y aura pas d’achat. »

McCourt ne veut plus réinjecter de l’argent !

Déjà dans une situation financière difficile, la crise économique liée au Covid-19 et celle du fiasco médiapro n’ont rien arrangé. L’OM doit plus que jamais faire attention et cette décision de recruter uniquement en prêt doit certainement être une directive venue du plus haut niveau du club. Frank McCourt, le boss de l’OM ne voulant plus avoir à réinjecter de l’argent dans les finances du club en fin de saison.