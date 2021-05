Les dirigeants de la Juventus vont certainement vendre Paulo Dybala cet été.

La Juventus pourrait prendre une décision radicale en ce qui concerne son attaquant argentin Paulo Dybala. Le numéro 10 turinois devrait en effet être mis sur le marché des transferts par ses dirigeants. Et pour cause, alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, Dybala n’a toujours pas prolongé son bail et pourrait donc partir libre en 2022.

Dybala, pisté depuis longtemps

Un scénario que refuse la Juventus. D’autant plus qu’elle estime que le cycle de Dybala à Turin est peut-être terminé et qu’il est temps de démarrer un nouveau projet avec notamment le Suédois Dejan Kulusevski. Une bonne nouvelle pour le PSG, intéressé par Dybala depuis très longtemps…