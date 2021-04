L’attaquant norvégien veut absolument jouer la Ligue des Champions en fin de saison.

Impressionnant depuis plusieurs mois, Erling Braut Haaland va être l’une des grandes attractions du mercato. Plusieurs cadors européens veulent recruter l’attaquant norvégien. Un transfert de près de 100 millions d’euros est évoqué par la presse spécialisée.

Si Dortmund ne joue pas la Ligue des Champions…

Mais Erling Braut Haaland pourrait bien faire pression sur ses dirigeants et faire baisser son prix. Ce montant résulte en effet d’un accord passé entre le joueur et le BVB au moment de son transfert vers le club allemand. Mais cet accord pourrait voler en éclat si Dortmund n’est pas qualifié en Ligue des Champions en fin de saison. Haaland fera en effet tout pour partir dans ces conditions et le fait qu’il fasse pression fera forcément baisser son prix.