Erling Braut Haaland pourrait encore être l’une des attractions du mercato cet hiver.

Que ce soit avec le RB Salzbourg ou le Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland a impressionné tous les observateurs cette saison. Recruté par le BVB en janvier dernier, le buteur norvégien pourrait vite changer de club. C’est en tout cas le souhait de deux grands noms du football européens qui veulent le recruter l’été prochain.

Haaland a impressionné tout le monde

Le Re al et Manchester United souhaitent en effet s’offrir les services d’ Erling Braut Haaland lors de la prochaine intersaison. Des contacts auraient eu lieu ces dernières semaines entre ces clubs et l’entourage du joueur. Pas sûr toutefois que Dortmund accepte de le vendre six mois seulement après l’avoir recruté.