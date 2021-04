Si le PSG se décide à vendre Kylian Mbappé, qui semble vouloir partir, il va falloir avoir les reins solides pour assumer son transfert.

Dans l’attente du verdict officiel de Kylian Mbappé, le PSG se prépare à toutes les éventualités. Lui prolonger son contrat s’il est ok pour rester, le placer sur la liste des transferts s’il prend la décision de partir. Et visiblement, c’est la deuxième option vers laquelle il s’oriente.

150 millions minimum

Dans ce cas de figure, le PSG ne fera aucun cadeau au club acheteur. Paris a besoin d’argent pour recruter son successeur et ne compte pas brader son trésor. Un montant de 150 millions d’euros, minimum, sera exigé. Pour une seule année de contrat. C’est cher, mais le diamant de Bondy en vaut la peine. Et en plus de son transfert XXL, il va falloir lui offrir un salaire de mammouth. Pour rester, Paris lui promet 30 millions d’euros par an.