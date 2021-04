Les dirigeants de Manchester United ne veulent pas laisser partir Paul Pogba cet été.

A la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain s’intéresse sérieusement à Paul Pogba. Le milieu de terrain français n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et ne veut pas prolonger son contrat. De quoi forcer Manchester United à le laisser partir cet été ? Pas forcément…

Pogba bloqué encore une fois ?

Selon la presse anglaise, Manchester United ne compte pas laisser filer son joueur cet été, et ce, même s’il ne prolonge pas. Un bon de sortie n’est pas une option pour les dirigeants mancuniens qui ont encore l’espoir de convaincre leur joueur avant la fin de son contrat.