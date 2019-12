Si le Barça continue de pousser pour le retour de Neymar en juin, cela pourrait bien pousser Griezmann sur le marché.

La presse espagnole est persuadée que le FC Barcelone va revenir à la charge pour le transfert de Neymar en juin. Les Catalans seraient en train d’étudier les différentes manières d’offrir 180 millions d’euros sen fin de saison pour le transfert de l’attaquant brésilien.

Poussé vers la sortie en juin ?

Mais si ce transfert se concrétise se posera alors forcément la question de l’avenir de Griezmann. Messi ne fait rien pour faciliter l’intégration du Français et pousse pour le retour de Neymar. La cohabitation pourrait être encore plus dure l’an prochain et le Barça pourrait bien pousser Griezmann vers la sortie en juin.