Les chiffres évoqués pour un transfert de Haaland sont complètement fous et soulèvent des questions sur la stratégie de Manchester United.

Les dirigeants de Manchester United sont prêts à casser leur tirelire pour construire un groupe qui sera capable de remonter au classement de la Ligue 1. Ainsi, si on en croit les journaux anglais, Manchester United aurait fait de Haaland sa cible principale du mois de janvier.

Un craquage ?

The Sun parle même d’un salaire de 12 millions d’euros par an et d’un transfert qui pourrait atteindre les 100 millions. Des chiffres totalement fous pour un joueur qui fait un début de saison impressionnant, mais qui a encore tout à prouver. Manchester United ne serait-il pas en train de craquer ?