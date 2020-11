Plusieurs membres de l’entourage d’Antoine Griezmann ont récemment été sondés pour évoquer la situation du Français au Barça. L’occasion de régler quelques comptes.

Les médias se penchent sur le cas Griezmann, un cas qui préoccupe au FC Barcelone puisque le Français peine toujours à pleinement s’intégrer dans le groupe. La faute à Leo Messi ? Certains membres de son entourage, comme Eric Olhats, son ancien agent, qui a clairement évoqué la responsabilité de Messi. Des propos qui n’ont pas du tout plu au club comme à la famille Griezmann.

Olhats répond à l’oncle de Griezmann

Après ses propos fracassants, mettant en cause Leo Messi pour expliquer les difficultés de Griezmann à Barcelone, Eric Olhats a souhaité éclaircir les choses. En effet, les membres de la famille Griezmann et les dirigeants du Barça n’ont pas aimé ses déclarations. Alors Eric Olhats a tenu à laver son linge sale : « Je me dissocie du clan Griezmann. Les propos de l’oncle de Griezmann sont ridicules. L’oncle parle comme s’il était dans le vestiaire du Barca (…) Je ne parle plus aux Griezmann depuis 3/4 ans. On m’a demandé de parler de Messi mais j’en sais rien ». Ambiance…