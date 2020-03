Si Griezmann est vraiment poussé vers la sortie au marché des transferts, une bonne solution pourrait se présenter.

Griezmann semble poussé vers la sortie au prochain marché des transferts et le champion du monde va bien devoir faire ses valises s’il veut se relancer. Depuis quelques semaines, on parle de plus en plus en Angleterre d’un intérêt de Manchester United.

Pogba pourrait être un plus

Et cela pourrait être une très belle solution pour lui. Griezmann a le profil pour briller en Premier League et peut tirer Manchester United vers le haut. La présence de Pogba chez les Red Devils pourrait être un plus si l’ancien joueur de la Juventus accepte de rester pour relever ce challenge.