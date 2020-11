Le directeur sportif du PSG courtise plusieurs joueurs pour renforcer le milieu de terrain du PSG.

Si le PSG s’est montré assez actif lors du dernier mercato, notamment pour se renforcer au milieu de terrain, ce secteur de jeu continue d’être considéré comme une priorité par Leonardo. Pas fan de Julian Draxler ou encore d’Idrissa Gueye, le directeur sportif parisien veut continuer de faire le ménage dans son effectif et recruter des nouveaux joueurs.

Leonardo veut renouveler son milieu

Au milieu de terrain, Leonardo multiplie les pistes. Six joueurs sont clairement identifiés comme des potentielles recrues au cours des prochains mois. Les pistes Eduardo Camavinga (Rennes), Paul Pogba (Manchester United) et Christian Eriksen (Inter Milan) sont connues depuis plusieurs mois. Mais Leonardo suit également de près les situations de Ryan Gravenberch (Ajax), Youri Tielemans (Leicester) et Georginio Wijnaldum (Liverpool).