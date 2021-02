Dortmund est obligé de vendre Haaland lors du prochain marché des transferts et le club qui l’aura pourrait faire une très belle affaire.

Le Borussia Dortmund est dans une passe difficile. Le club allemand a besoin de faire entrer de l’argent le plus rapidement possible, car la crise est très difficile. Les meilleurs joueurs du club pourraient donc être priés de faire leurs valises à la fin de la saison. C’est le cas pour Sancho et Haaland.

Qui peut payer autant ?

L’attaquant norvégien est pisté par les meilleurs clubs du monde, mais il pourrait bien bouger en juin pour environ 100 millions d’euros. Une somme qui peut sembler dérisoire compte tenu de son talent et de son potentiel. Mais en raison de la crise, peu de clubs pourraient être capables d’aligner une telle somme.