Mbappé va pouvoir mettre la pression sur sa direction et imposer ses choix pour prolonger son contrat.

Compte tenu de la fin de son contrat en juin 2022, c’est bien Mbappé qui a le pouvoir et qui peut mettre la pression sur ses dirigeants. L’attaquant ne semble pas vouloir bouger cet été, mais c’est la reconduction de son contrat qui pourrait poser problème. Le PSG ne peut pas se permettre de voir son joueur le plus cher partir sans indemnité dans un an.

Pas le choix

C’est la raison pour laquelle le faire prolonger est bien sûr la grande priorité, mais c’est Mbappé qui a la main et qui va pouvoir imposer ses conditions pour un nouveau contrat. On évoque une clause libératoire ou une reconduction de seulement un an. Et le PSG n’aura pas d’autre choix que d’accepter ses conditions…