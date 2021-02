Le PSG concentre ses efforts sur le recrutement de Leo Messi, mais ne devrait-il pas s’attaquer à Romelu Lukaku ?

Le PSG se pose des questions sur son recrutement pour la saison prochaine. On parle bien sûr de recrue offensive et les dirigeants rêvent de faire signer un joueur comme Leo Messi. Bien que libre de tout contrat l’Argentin coûterait une véritable fortune que ce soir en prime à la signature ou en salaire.

La recrue idéale ?

Et certains commencent à penser que le PSG aurait mieux à faire que de faire signer l’Argentin qui aura 34 ans dans quelques semaines. Le nom de Romelu Lukaku circule avec de plus en plus d’insistance. L’international belge impressionne depuis plusieurs mois et pourrait bien être la recrue idéale.