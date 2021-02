En pleine campagne pour la présidence du Barça, Toni Freixa multiplie les bourdes. Voici la dernière.

Ils sont à se battre pour la présidence du Barça. Joan Laporta, le grand favori, crédité de plus de 50% des voix dans les sondages. Le seul à pouvoir faire rester Leo Messi. Puis deux autres à 10/15%, Victor Font et Toni Freixa (le reste des votants étant encore indécis, d’après la Cadena Ser). Et pour Toni Freixa, c’est un festival de bourdes…

50% de comptes fake

Vaya @tonifreixa. Veo que el 50% de tus seguidores son potenciales BOTantes. pic.twitter.com/lUOVnYKfnb — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) February 23, 2021

Après avoir promis qu’il réunirait Kylian Mbappé et Erling Haaland (pour rappel, le Barça est dans une situation économique catastrophique), Toni Freixa a été l’unique candidat à accepter de poser avec le maillot du Real Madrid. Il s’agissait d’un piège tendu par une chaîne de TV, Freixa est tombé dedans. Mais ce sont surtout ses activités sur les réseaux sociaux qui viennent de le plomber un peu plus. Plus de 50% de ses followers sur Twitter sur des faux-comptes… Et s’il s’est empressé de faire le ménage, le mal est fait. Sa crédibilité ne tenait plus qu’à un fil, le voilà désormais coupé.