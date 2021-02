L’arrivée de Jorge Sampaoli se précise à l’OM. Et visiblement, Jacques-Henri Eyraud n’y est pour rien du tout.

Président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud est totalement isolé. A part Hugues Ouvrard, son DG, il n’a plus aucun soutien. Et l’actualité du club montre bien qu’il est mis de côté sur les dossiers importants. Comme l’arrivée du nouvel entraineur.

Longoria a tout géré

Si Jorge Sampaoli arrive à l’OM, Jacques-Henri Eyraud n’y est pour rien du tout. Le président marseillais n’aurait pas touché au dossier, ni de près, ni de loin. C’est Pablo Longoria qui aurait absolument tout géré, de A à Z. Une preuve de plus qu’il est hors course et que son avenir s’inscrit en pointillé. Même si, pour l’heure, Frank McCourt lui a maintenu sa « confiance ».