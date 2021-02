La course à la présidence du Barça fait naître des promesses venues d’ailleurs. La dernière, signée Toni Freixa, a de quoi faire bondir.

Pour devenir le prochain président du Barça, ils sont nombreux et prêts à tout. Comme à promettre des choses aussi folles que fausses. Et après avoir longtemps entretenu le mythe d’un possible retour de Neymar à Barcelone, c’est désormais la catégorie au-dessus : le recrutement du duo Mbappé/Haaland !

Du grand n’importe quoi

Candidat à la présidence du Barça, Toni Freixa a indiqué travailler « avec des investisseurs qui lui permettraient de recruter Mbappé et Haaland ». Dans un club criblé de dettes, qui ne va sans doute pas pouvoir prolonger Leo Messi ? Des investisseurs capables de mettre 850 millions d’euros (prix des transferts + prix des salaires sur 4 ans, c’est 850 millions d’euros d’investissement) sans que l’UEFA ne dise absolument rien ? Un mensonge XXL d’un candidat qui prend ses rêves pour une pseudo réalité. Du grand n’importe quoi.