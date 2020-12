Après avoir organisé une fête géante en plein Covid, Neymar se fait tirer dessus à boulet rouge…

De retour au Brésil pour les fêtes de fin d’année, Neymar fait face à une grosse polémique. Le média O Globo a révélé que l’attaquant du PSG avait organisé une fête géante, réunissant 500 personnes. Elle aurait débuté vendredi dernier et devrait durer 5 jours complets. Et après le temps des rumeurs, tout se confirme.

L’agence d’organisation passe aux aveux

Les informations d’O Globo se confirment ! Neymar a été pris la main dans le sac. Le Brésilien a fait appel à une agence d’organisation pour sa « petite » fiesta. « L’agence Fábrica précise qu’elle est la créatrice et la productrice d’un événement de la Saint-Sylvestre dans la région de la Costa Verde, dans l’Etat de Rio de Janeiro, qui recevra environ 150 personnes ». Même si ce n’est pas 500 personnes, c’est tout de même 150 personnes. Dans un pays durement touché par le Covid, ça fait mauvais genre. La presse du monde entier lui tombe dessus. Un bad buzz de plus pour Neymar et le PSG, qui s’en serait bien passé.