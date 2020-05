Les dirigeants du FC Barcelone ne pourront pas se renforcer s’ils ne vendent pas Griezmann.

Acheté il y a près d’un an par le FC Barcelone, Antoine Griezmann a coûté énormément d’argent au club catalan. Le Français, qui connaît une première saison difficile en Catalogne est considéré comme un flop par certains observateurs et certains dirigeants. Pourtant le Barça devra faire avec lui au moins pendant encore un an.

Griezmann, un flop ?

Vendre Griezmann dans le contexte actuel semble tout simplement impossible. D’ailleurs, le joueur ne compte pas quitter Barcelone un an seulement après son arrivée. Pourtant, sans la vente de Griezmann, le Barça ne pourra pas recruter lors du prochain mercato. Le champion du monde français va clairement bloquer le mercato de son club cet été.