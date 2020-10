On parle beaucoup d’une possible vente de Griezmann lors du mercato hivernal, mais le Barça ne voit pas les choses ainsi.

Tout n’est pas rose pour Griezmann depuis qu’il a signé au FC Barcelone. Le champion du monde n’est pas traité comme il le souhaiterait et les dirigeants lui reprochent des performances très moyennes. Du coup une séparation est très souvent évoquée et pourrait intervenir cet hiver selon la presse espagnole.

Sa valeur marchande au plus bas

Mais le Barça ne voit pas les choses ainsi. Le club catalan ne veut pas laisser filer Griezmann en janvier, car il sait très bien que la valeur marchande du champion du monde est au plus bas. Plus de 100 millions ont été dépensés pour le faire venir et Barcelone ne peut pas se permettre de perdre trop d’argent.