Manchester United veut s’offrir les services de Joao Felix.

Si Cristiano Ronaldo a collectionné les titres lors de son passage à Madrid c’est bel et bien en Angleterre, à Manchester United que le Portugais est devenu une star mondiale. Le club mancunien n’oubliera jamais le passage de CR7 à Old Trafford. Et du côté de United, on rêve de s’offrir celui qui est considéré comme le nouveau Cristiano Ronaldo.

Saison difficile à Madrid

Joao Felix, acheté 126 millions d’euros par l’Atlético de Madrid il y a un an est en effet sur les tablettes des Red Devils. Le club anglais veut s’offrir l’ancien joueur du Benfica qui a connu une première saison difficile en Espagne. Et qui pourrait bien être séduit à l’idée de marcher sur les traces de son modèle dans le nord de l’Angleterre.