Épanoui au PSG, Layvin Kurzawa l’est également dans la vie aux côtés de Melissa. Présentation.

Layvin Kurzawa termine sa sixième saison au PSG. Une éternité, désormais, qu’il arpente le côté gauche de la défense parisienne. S’il y a eu des hauts et quelques bas, notamment à cause des blessures à répétition, l’international français se sent bien à Paris où il construit sa petite vie de famille. A ses côtés, la ravissante Melissa y est pour beaucoup.

Aussi discrète que radieuse

Pas de compte Instagram public, pas d’interview ou d’information dans la presse : Madame Kurzawa est ce qu’on appelle, une femme discrète. Après avoir faits ses études dans le management du luxe et de la mode, elle travaille au sein d’un institut de relooking international. Maman d’une petite fille âgée de 3 ans, Melissa reste dans l’ombre, armée d’un sourire détonnant.