Pas vraiment heureux sur les terrains, Florian Thauvin l’est bien plus dans sa vie privée. Tout ça grâce à Charlotte, son grand amour.

Tous les supporters de l’OM ont hâte de savoir ce que Florian Thauvin fera à la fin de la saison. Son contrat se termine en juin et le risque de le voir partir est grand. Mais parmi les raisons de rester, il y a un véritable amour pour Marseille et un attachement à la région. Un lien fort, grâce à sa compagne, Charlotte Pirroni, originaire du sud-est.

Charlotte, son rayon de soleil

Le couple nage dans le bonheur et se plaît à Marseille, où grandit leur petit garçon d’un an (Alessio). Et si les clubs européens se pressent pour convaincre Flo Thauvin de quitter l’OM, Charlotte semble être plus partante pour rester et poursuivre l’aventure phocéenne. Il suffit de voir ses réseaux sociaux pour comprendre qu’elle est heureuse dans cette vie-là et qu’elle rayonne sous le soleil marseillais… La preuve, en images !