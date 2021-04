Ces derniers mois, Pablo Longoria aurait fait le nécessaire pour reconstruire entièrement la cellule de recrutement de l’OM.

Pablo Longoria a sorti le bleu de chauffe pour l’OM. Passé de responsable du recrutement à président du club, l’Espagnol a souhaité repenser toute la cellule de recruteurs. Et il aurait à présent une dream-team autour de lui…

Des cracks au recrutement

Ils s’appellent David Friio (ex Manchester United, ASSE), Benjamin Brat (ex Nancy), Sergio Santome (ex Valence), Mathieu Louis-Jean (ex Nice, Manchester United) et Mathieu Seckinger (ex Manchester United). Des hommes que Pablo Longoria considère comme les meilleurs dans leur secteur. Objectif : reconstruire la formation et mieux recruter pour l’avenir. Un travail qui pourrait prendre plusieurs années avant de porter ses fruits.